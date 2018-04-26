В Палестине считают "мечтами" заявления Нетаньяху о переносе посольств

РАМАЛЛАХ, 26 апр — РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики назвал "пустыми мечтаниями" заявления израильских лидеров о множестве стран, готовых вслед за США открыть свои посольства в Иерусалиме.
"Он (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху) говорит неправду и сам в нее верит. Он пытается убедить себя в том, что десятки стран последуют примеру (США). С тех пор, как (президент США Дональд) Трамп объявил о своем решении 6 декабря, прошло уже четыре месяца, а они обещают нам десятки и десятки стран", — сказал собеседник агентства.
"Нет никаких десятков стран! Это все пустые мечтания Нетаньяху! Пусть себе мечтает!" — сказал он.
Аль-Малики рассказал, что ему только что звонил коллега из Румынии, где вопрос о переносе посольства перерос в спор о распределении полномочий между ветвями власти, и заверил, что никаких конкретных шагов в этом направлении предпринято не будет.
В Гондурасе министр надеется на 100-тысячную палестинскую диаспору, с чьим мнением не могут не считаться власти страны. "Президент сказал "да" переносу (посольства), но позже дезавуировал (заявление), сославшись на необходимость внутренних консультаций", — напомнил аль-Малики.
Сейчас все страны держат свои посольства в Израиле в Тель-Авиве из-за неурегулированности статуса Иерусалима, на часть которого претендуют палестинцы.
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым до конца прошлого года были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.