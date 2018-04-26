В Палестине считают "мечтами" заявления Нетаньяху о переносе посольств

РАМАЛЛАХ, 26 апр — РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики назвал "пустыми мечтаниями" заявления израильских лидеров о множестве стран, готовых вслед за США открыть свои посольства в Иерусалиме.

Примеру американцев, которые запланировали перенос своей дипмиссии из Тель-Авива на 14 мая, пока готова последовать только Гватемала. Обсуждение таких планов идет в Гондурасе, Румынии и Чехии, став предметом внутриполитических споров.

"Он (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху) говорит неправду и сам в нее верит. Он пытается убедить себя в том, что десятки стран последуют примеру (США). С тех пор, как (президент США Дональд) Трамп объявил о своем решении 6 декабря, прошло уже четыре месяца, а они обещают нам десятки и десятки стран", — сказал собеседник агентства.

"Нет никаких десятков стран! Это все пустые мечтания Нетаньяху! Пусть себе мечтает!" — сказал он.

Аль-Малики рассказал, что ему только что звонил коллега из Румынии, где вопрос о переносе посольства перерос в спор о распределении полномочий между ветвями власти, и заверил, что никаких конкретных шагов в этом направлении предпринято не будет.

В Чехии, где релокацию лоббирует президент Милош Земан, палестинцы рассчитывают, что премьер-министр и правительство сделают выбор в пользу координации с партнерами по ЕС. "Мы мобилизовали Евросоюз, чтобы дать Земану понять, что он не может пойти наперекор общеевропейской позиции", — говорит аль-Малики.

В Гондурасе министр надеется на 100-тысячную палестинскую диаспору, с чьим мнением не могут не считаться власти страны. "Президент сказал "да" переносу (посольства), но позже дезавуировал (заявление), сославшись на необходимость внутренних консультаций", — напомнил аль-Малики.

Сейчас все страны держат свои посольства в Израиле в Тель-Авиве из-за неурегулированности статуса Иерусалима, на часть которого претендуют палестинцы.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций. Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым до конца прошлого года были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.