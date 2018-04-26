В Госдуме рассказали, чего ждут от нового президента Украины

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Госдуме ожидают от нового президента Украины прекращения конфликта в Донбассе, а также нормализации отношений с Россией, заявил член думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года. Согласно ранее обнародованным данным исследования украинской социологической группы "Рейтинг", украинцы больше всего ждут от нового президента своей страны прекращения конфликта в Донбассе (67%), 57% — усиления борьбы с коррупцией, 38% — возрождения промышленности, повышение качества медицины и 21% — повышения социальных стандартов.

"(РФ ожидает) стабилизации ситуации, нормализации отношений с Россией… Самое главное – остановить войну (в Донбассе), вот за что ратует Россия: чтобы люди не погибали, наши соотечественники не погибали", — заявил РИА Новости Тайсаев.

Депутат также отметил, что необходимо признать итоги общенародных референдумов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, на которых большинство населения высказалось за суверенитет; интегрировать промышленные предприятия ДНР и ЛНР в российскую экономику, чтобы обеспечить работой жителей Донбасса.

Согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко с около 14% поддержки лидирует в президентском рейтинге, за действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 9%.