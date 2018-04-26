В конгрессе США обратили внимание на прославление нацистов на Украине

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Группа из 56 американских конгрессменов обратилась в Госдепартамент в связи с проявлениями антисемитизма и восхвалением коллаборационистов в некоторых европейских странах, в особенности в Польше и на Украине. Документ опубликован на сайте члена палаты представителей Ро Ханны.

Конгрессмены выразили озабоченность, в частности, тем, что на Украине прославляются "нацистские коллаборационисты Степан Бандера и Роман Шухевич", а также "Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия"*.

"В особенности беспокойство вызывает тот факт, что восхваление нацистов на Украине в значительной степени поддерживается государством", — говорится в обращении.

Украинское государство спонсирует ревизионизм в отношении холокоста, кроме того, в стране есть и другие формы антисемитизма, отметили конгрессмены.

"Мы призываем вместе с нами и правозащитными организациями противостоять антисемитизму, ксенофобии, всем формам нетерпимости, призвав правительства Польши и Украины однозначно отмежеваться от искажения информации о холокосте, восхваления лиц, сотрудничавших с нацистами, а также тщательно расследовать все преступления, связанные с антисемитизмом", — говорится в документе.

Обращение адресовано исполняющему обязанности госсекретаря Джону Салливану.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.