В кабмине Армении сообщили, что правительство работает в обычном режиме

ЕРЕВАН, 26 апр – РИА Новости. Правительство Армении после отставки премьер-министра Сержа Саргсяна работает в нормальном режиме, заявил в четверг журналистам исполняющий обязанности министра транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян.

"Все мы работаем в нормальном режиме и будем продолжать так же работать", — сказал он.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.