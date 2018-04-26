Басурин сообщил о переходе бойца "Грузинского легиона" на сторону ДНР

ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Бывший боец "Грузинского легиона" перешел на сторону самопровозглашенной Донецкой народной республики и готов предоставить доказательства участия в боях в Донбассе частных военных компаний и военных из стран блока НАТО, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Грузинский легион" — добровольческое вооружённое формирование, принимавшее участие в вооружённом конфликте в Донбассе на стороне украинских силовиков. Военные Украины ранее опровергали заявления о существовании легиона.

"Вчера утром, вблизи линии соприкосновения, был задержан мужчина средних лет. Установлено, что задержанный является гражданином Грузии, ранее проходившим службу в рядах "Грузинского легиона". Причиной перехода на сторону республики задержанный называет начало повсеместных в Украине преследований граждан Грузии, принимавших участие в событиях Майдана в 2014 году", — сказал Басурин.

По словам Басурина, бывший боец утверждает, что "еще не менее пяти его товарищей в "легионе" готовы сдаться" следственным органам ДНР после предоставления им гарантий жизни и здоровья.

"На условиях смягчения наказания задержанный готов предоставить неопровержимые доказательства непосредственного участия в боевых действиях на Донбассе частных военных компаний европейских государств, а также действующих военнослужащих армий стран блока НАТО. Кроме этого, у него есть доказательства фактической поставки иностранного летального вооружения в ВСУ", — отметил Басурин.

Он добавил, что задержанный в доказательство своих слов предоставил часть данных на иностранных инструкторов, которые находятся в передовых подразделениях в Донбассе.

"Грузинский национальный легион" был основан в 2014 году для помощи украинским военным в Донбассе. В 2016 году подразделение, личный состав которого превышает 100 человек, вошло в состав 54-й механизированной бригады ВСУ. В истории Украины это первый случай, когда в состав вооруженных сил официально были приняты иностранцы.

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