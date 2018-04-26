Трамп допустил, что поучаствует в расследовании о "вмешательстве России"

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал не вмешиваться в расследование минюста о вмешательстве России в выборы 2016 года, но не исключил, что изменит такое отношение.

"Люди в министерстве юстиции, которые не должны там находиться, ведут "охоту на ведьм" на президента. И я занял позицию, но я не обязан ее занимать и, может быть, изменю мнение, что я не буду вмешиваться (в работу) министерства юстиции. Я подожду, когда все закончится", — сказал он в четверг в эфире телеканала Fox News

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".