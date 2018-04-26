Участники акции протеста в Ереване против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. 22 апреля 2018

Участники акции протеста в Ереване против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. 22 апреля 2018

ЕРЕВАН, 26 апр — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Армен Геворкян обсудил с администрацией президента России внутриполитическую ситуацию в республике, сообщает агентство Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

"Исполняющий обязанности вице-премьера Армении Армен Геворкян встретился с руководством аппарата президента России. Обсуждались вопросы предстоящего саммита ЕАЭС, вопросы сотрудничества госорганов Армении и России в связи с конституционной реформой в Армении. Обсуждалась и внутриполитическая обстановка в Армении", — говорится в сообщении.