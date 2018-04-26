Порошенко возглавил президентский "антирейтинг" на Украине

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко возглавил антирейтинг политиков, возможных кандидатов на пост главы государства, около 45,3% украинцев ни при каких условиях не проголосовали бы за его, свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг", представленные в четверг на пресс-конференции.

Проведение очередные президентских выборов на Украине запланировано на весну 2019 года. Порошенко стал президентом Украины в 2014 году, получив в первом туре выборов 55% голосов украинцев.

Второе место в антирейтинге занял экс-премьер Украины Арсений Яценюк – 25,6%, далее следуют лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко — 25,2%, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко – 24,2%, лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок –18,4% и сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в украинском парламенте Юрий Бойко –17,1%.

В опросе приняли участие 6 тысяч совершеннолетних жителей Украины по всей территории страны в период с 10 по 22 апреля. Статистическая погрешность не превышает 1,5%.