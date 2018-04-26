МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия настаивает на возвращении шести дипломатических объектов, захваченных властями США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Нас туда не пускают даже для того, чтобы проверить исправность коммунальных систем", — подчеркнула она.

Захарова также прокомментировала сообщения о том, что в среду сотрудники Госдепа проникли в опечатанные здания генконсульства России в Сиэтле и провели там "инспекцию".

"Завершая эту тему, хотела бы остановиться на комментарии, который в своих интернет-ресурсах оставили наши американские коллеги. В частности, они написали, что чиновники Госдепартамента прошлись по зданию генконсульства, чтобы подтвердить, что оно было освобождено. Да нет, оно не было освобождено, оно было ими захвачено", — сказала официальный представитель МИД на брифинге.

Дипломатический конфликт



В августе 2017 года власти США объявили о закрытии генерального консульства России в Сан-Франциско, торгового представительства в Вашингтоне, а также помещения торгпредства в Нью-Йорке. В Госдепе это решение позиционировали как ответ на предложение Москвы о сокращении численности работников американского представительства в России.

В марте этого года власти США потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии при ООН, покинули страну. Вашингтон также объявил о прекращении работы генконсульства в Сиэтле и предписал закрыть резиденцию руководителя учреждения до 25 апреля.

Недружественную акцию объяснили тем, что Москва якобы причастна к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Закрытие генконсульства при этом оправдывали его географической близостью к "одной из баз подводных лодок" и заводу Boeing.

В ответ на выпад Вашингтона МИД объявил от высылке аналогичного числа американских дипломатов. Внешнеполитическое ведомство также отозвало разрешение на работу консульства США в Петербурге.