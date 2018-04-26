В Киеве возмущены поездками украинцев на отдых в Крым

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш возмутился тем, что украинцы продолжают ездить на отдых в Крым после воссоединения полуострова с Россией.

"Почему эти люди туда ездят? Почему в августе у нас самое большое пересечение границы с административной границей? Мы что, не понимаем, что едут отдыхать? Это не проблема только государства, это проблема общества. Я не могу понять, например, как можно поехать сейчас и поддержать туристическую отрасль Российской Федерации?" — заявил Черныш на пресс-конференции.

Он заверил, что возглавляемое им министерство будет "влиять на этот процесс", при этом как именно, министр не уточнил.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года. За это решение проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. Местные власти инициировали плебисцит после госпереворота на Украине.

Киев по-прежнему считает Крым "временно оккупированной территорией". При этом Москва не раз заявляла, что присоединение полуострова полностью соответствует нормам международного права и Уставу ООН, а вопрос Крыма "закрыт окончательно".