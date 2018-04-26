В Афганистане талибы* атаковали военных, девять человек погибли

Военный автомобиль рядом в Афганистане. Архивное фото

Военный автомобиль рядом в Афганистане. Архивное фото

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Девять военных погибли, 15 получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан"* на армейские блокпосты на севере Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на губернатора провинции Фарьяб Мохаммада Салех Салеха.

По данным телеканала, нападение произошло в ночь на четверг. Столкновение продолжалось восемь часов.

Как сообщает министерство обороны страны, в результате контратаки были убиты 15 боевиков, пятеро были ранены. Кроме того, по сообщениям полиции провинции, среди убитых боевиков был их командир Мохаммад Амин.

* Террористическая группировка "Талибан" запрещена в России.