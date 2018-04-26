МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Сети появилась видеозапись испытаний американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

На кадрах, опубликованных YouTube-каналом военной базы Ванденберг (штат Калифорния), видна подготовка и запуск МБР. В описании ролика уточняется, что у ракеты отсутствовала боевая часть.

Ранее пресс-служба ВВС США сообщила об успешных испытаниях МБР Minuteman III. Головная часть ракеты попала в намеченную цель, отмечают в ведомстве.

Minuteman III — единственная МБР наземного базирования, принятая на вооружение в американских ВВС. По данным из открытых источников, Соединенные Штаты располагают 450 такими ракетами, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года.