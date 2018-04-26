Глава делегации Азербайджана в ПАСЕ больше не хочет работать в ассамблее

БАКУ/СТРАСБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Глава постоянной делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы Самед Сеидов, чье имя попало в доклад группы ПАСЕ по расследованию коррупции, заявил, что доклад о якобы имевшей место лоббистской деятельности Азербайджана не соответствует действительности, и подчеркнул, что "не хочет оставаться в таком ПАСЕ".

В начале недели в ПАСЕ был представлен доклад, в котором утверждается, что имела место лоббиская деятельность Азербайджана в организации, а также был представлен список нынешних и бывших членов ПАСЕ, в отношении которых, по данным группы по расследованию, существуют серьезные подозрения в том, что они вели "деятельность коррупционного характера в пользу Азербайджана". В этом списке оказались экс-глава ассамблеи Педро Аграмунт и Самед Сеидов.

В ходе дебатов в четверг Сеидов заявил, что его страна будет бороться за своё достоинство. "Мы будем бороться за наше достоинство, и мы победим", — сказал он.

"Мы пришли в организацию (в Совет Европы — ред.), чтобы увидеть верховенство закона. Но вместо верховенства права, мы видим новую терминологию — с высокой степенью вероятности, это — своего рода новое международное право" — подчеркнул Сеидов.

"Ранее я говорил, что это наш Совет Европы. Теперь же говорю, что это — ваш Совет Европы. Я не хочу работать в таком Совете Европы", — сказал Сеидов.

Он отметил, что странно упоминать в докладе тех, кто сотрудничал с Советом Европы, выступал в комиссии по расследованию, но игнорировать тех, кто отказался дать показания.

"Мое имя тоже находится в списке тех, кого здесь представляют как коррумпированных азербайджанцев, даже в той ситуации, когда орган по расследованию сказал, что господин Сеидов не имеет отношения к коррупции. В этом докладе упоминается мое имя. Мне очень трудно объяснить миру, почему моя фамилия появляется в этом документе", — добавил он.