Глава делегации Азербайджана в ПАСЕ больше не хочет работать в ассамблее

БАКУ/СТРАСБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Глава постоянной делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы Самед Сеидов, чье имя попало в доклад группы ПАСЕ по расследованию коррупции, заявил, что доклад о якобы имевшей место лоббистской деятельности Азербайджана не соответствует действительности, и подчеркнул, что "не хочет оставаться в таком ПАСЕ".
В ходе дебатов в четверг Сеидов заявил, что его страна будет бороться за своё достоинство. "Мы будем бороться за наше достоинство, и мы победим", — сказал он.
"Мы пришли в организацию (в Совет Европы — ред.), чтобы увидеть верховенство закона. Но вместо верховенства права, мы видим новую терминологию — с высокой степенью вероятности, это — своего рода новое международное право" — подчеркнул Сеидов.
Он отметил, что странно упоминать в докладе тех, кто сотрудничал с Советом Европы, выступал в комиссии по расследованию, но игнорировать тех, кто отказался дать показания.
"Мое имя тоже находится в списке тех, кого здесь представляют как коррумпированных азербайджанцев, даже в той ситуации, когда орган по расследованию сказал, что господин Сеидов не имеет отношения к коррупции. В этом докладе упоминается мое имя. Мне очень трудно объяснить миру, почему моя фамилия появляется в этом документе", — добавил он.