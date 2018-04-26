Посол Южной Кореи оценил перспективы ядерного разоружения КНДР

ТАШКЕНТ, 26 апр — РИА Новости. Перспективы ядерного разоружения на Корейском полуострове могут оказать стимулирующее воздействие на решение проблем в Афганистане, заявил в четверг посол Южной Кореи в Узбекистане Квон Ён У.
"Предстоящая встреча заложит фундамент для ядерного разоружения, достижения мира на Корейском полуострове и развития связей между нашими государствами", — заявил дипломат в статье для агентства "Жахон" при МИД Узбекистана, посвященной предстоящей встрече.
По его оценке, разрешение кризиса на Корейском полуострове позволит Сеулу активно наращивать связи с Центральной Азией и Евразией в целом.
Посол отметил, что успешное проведение межкорейской встречи и возможного последующего саммита КНДР-США станут основой для дальнейших переговоров между Сеулом и Пхеньяном, а также между Пхеньяном и Вашингтоном, "которые способны радикально изменить мировую историю".