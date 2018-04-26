Опрос показал, чего больше всего ждут украинцы от нового президента

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Украинцы больше всего ждут от нового президента Украины прекращения войны в Донбассе, свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг", представленные в четверг на пресс-конференции.
Участникам опроса задали вопрос, каких они ожидают первоочередных изменений от следующего президента Украины, участникам опроса была предоставлена возможность выбрать три варианта ответа из предложенного списка.
В частности, 67% ответили, что ожидают прекращения военных действий на востоке Украины, 57% — усиления борьбы с коррупцией, 38% — возрождения промышленности, 22% — повышение качества медицины и 21% — повышения социальных стандартов.
В опросе приняли участие 6 тысяч совершеннолетних жителей Украины по всей территории страны в период с 10 по 22 апреля. Статистическая погрешность не превышает 1,5%.