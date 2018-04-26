Лидер армянской оппозиции пообещал освободить всех "политзаключенных"

Участники митинга в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна

Участники митинга в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна

ЕРЕВАН, 26 апр — РИА Новости. Лидер акций протеста в Армении, оппозиционный депутат Никол Пашинян пообещал освободить в стране всех "политзаключенных", если придет к власти.

Ранее оппозиция требовала освободить участников вооруженного захвата здания патрульно-постовой службы в Ереване в 2016 году. Тогда представители радикальной оппозиции удерживали здание ППС с 17 по 31 июля, в результате нападения были убиты трое полицейских.

"Если у меня будут такие полномочия, я освобожу всех политзаключенных", — заявил Пашинян на митинге, завершившем марш оппозиции по северным районам Еревана.

Сейчас многие сторонники Пашиняна не расходятся, а ждут нового митинга, который запланирован на вечер на площади Республики в центре Еревана.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.