В ПАСЕ приняли резолюцию, констатирующую наличие коррупции в Ассамблее

СТРАСБУРГ, 26 апр — РИА Новости, Кристина Луна-Родригес. Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию по докладу независимой группы о коррупции в ПАСЕ, в которой признала существование данной проблемы в организации, передает корреспондент РИА Новости.

За резолюцию проголосовали 123 депутата, против — девять, еще 10 воздержались.

Группа по расследованию коррупции ранее представила доклад, в котором подтвердила подозрения в отношении лоббистской деятельности Азербайджана и обнародовала список депутатов, которые нарушили кодекс поведения парламентария. В пресс-релизе по докладу отмечается, что "группа также установила, что существуют серьезные подозрения в адрес некоторых нынешних и бывших членов ПАСЕ в том, что они вели деятельность коррупционного характера в пользу Азербайджана". В четверг в ПАСЕ прошло обсуждение доклада.

Представитель делегации Азербайджана в ПАСЕ Сахиба Гафарова ранее назвала доклад пристрастным и необъективным, отметив, что "каждое слово должно быть взвешено, задокументировано в таком хрупком нынешнем окружении и ситуации". В свою очередь глава постоянной делегации Азербайджана Самед Сеидов, чье имя попало в отчет группы, заявил, что доклад о якобы имевшей место лоббистской деятельности страны не соответствует действительности, и подчеркнул, что "не хочет оставаться в таком ПАСЕ". В ходе дебатов в четверг Сеидов заявил, что его страна будет бороться за свое достоинство.

"Хотя группа по расследованию не может представить доказательств существования скоординированной сети в рамках Ассамблеи, нарушения, допущенные некоторыми нынешними и бывшими членами (ПАСЕ), демонстрируют доказательства существования коррупционной практики, которая выходит за рамки Парламентской Ассамблеи и, собственно, самой парламентской среды: они были возможны и могут по-прежнему существовать в результате прямого участия, активной поддержки или по крайней мере преступного попустительства правительств стран Совета Европы", — отмечается в рекомендации к принятой ПАСЕ резолюции. Ассамблея в этой связи выражает сожаление и предлагает предпринять соответствующие меры.

В резолюции также предлагается "проанализировать и обновить… практику, несовместимую с правилами поведения в ассамблее". ПАСЕ предлагает подумать над рекомендацией по искоренению имеющихся недостатков и отмечает, что выводы доклада группы "требуют принятия серьезных мер". Кроме того, ПАСЕ предлагает политическим группам, выдвигающим кандидатов в такие ведущие комитеты как комитет по мониторингу, по процедуре, по выбору судей ЕСПЧ "пересмотреть свою практику".

Ассамблея также предлагает национальным парламентам и правительствам, а также делегациям изучить выводы группы, предпринять в этой связи меры и подготовить доклад до конца 2018 года. Кроме того, Ассамблея призвала Европейский парламент и Парламентскую ассамблею ОБСЕ воспользоваться рекомендациями группы по расследованию коррупции.