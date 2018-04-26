МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Правительство Украины отменило термин "высшее учебное заведение". Об этом сообщают "Вести" со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки.

В соответствии с законом об образовании вузы теперь будут называться "заведениями высшего образования", говорится в статье.

Кроме того, кабмин уравнял деятелей культуры с учеными в получении звания доцента. Также ликвидирована аттестация школ и функции инспектирования в местных органах власти.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал реформу профессионально-технического образования, направленную на то, чтобы граждане не уезжали из страны на заработки.

Реформа предусматривает такие шаги, как ввод регионального заказа кадров, переориентирование образования на действительно востребованные профессии, изменение материальной и методической базы.