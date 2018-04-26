В Японии построят парк развлечений по мотивам мультфильмов Хаяо Миядзаки

ТОКИО, 26 апр – РИА Новости. Парк развлечений по мотивам мультипликационных фильмов известного режиссера Хаяо Миядзаки появится к 2022 году в японской префектуре Айти.

Дизайн-проект парка был представлен студией Ghibli и размещен на сайте администрации префектуры. Новый парк развлечений расположится на месте выставочного парка в городе Нагакутэ недалеко от города Нагоя и будет разделен на несколько тематических зон с аттракционами и кафе. В частности, ожидается создание зон по мотивам самых популярных мультфильмов Хаяо Миядзаки: "Мой сосед Тоторо", "Ходячий замок", "Принцесса Мононоке", "Унесенные призраками", "Ведьмина служба доставки".

В частности, на территории парка могут появиться деревня принцессы Мононоке, настоящий ходячий замок Хаула, дом главных героинь истории про Тоторо Сацуки и Мэй, а также бассейн на манер знаменитых японских горячих источников онсэн.

Отдельная зона будет посвящена и самой студии Ghibli. На ней расположатся выставка экспонатов, кинозал, а также игровые площадки.

Хаяо Миядзаки — первый режиссер анимационного кино, получивший премию Японской киноакадемии за лучший фильм года ("Принцесса Мононоке", 1997). Его фильм "Унесенные призраками" (2001) считается одной из самых культовых картин своей эпохи, он был удостоен таких наград, как приз Японской киноакадемии, Золотой медведь Берлинского кинофестиваля 2002, "Оскар" американской киноакадемии 2003 года. Также его авторству принадлежат картины "Мой сосед Тоторо", "Ходячий замок", "Рыбка Поньо на утесе" и многие другие.