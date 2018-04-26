В Финляндии предложили запретить "мясные" названия для вегетарианской пищи

ХЕЛЬСИНКИ, 26 апр — РИА Новости. Запретить использовать закрепившиеся за продуктами мясного происхождения названия для продуктов с растительным содержимым предложил депутат финского парламента от партии "Центр" Микко Кярня.

Как рассказал сам депутат в интервью РИА Новости, если продукт имеет растительное происхождение, он не должен носить традиционные названия, используемые для мясных продуктов.

"Я не понимаю, что за желание у веганов представлять, что они едят продукцию животного происхождения, хотя, по их собственным словам, стараются именно от нее отказаться. Ешьте ваш тофу как тофу, а ваш растительный крахмал — как растительный крахмал, а не как сосиски или майонез", — рассказал Кярня.

Депутат уже направил письменный запрос в парламент. Поводом стало недавнее решение властей Франции, где запретили продажу и рекламу веганских и вегетарианских изделий под названиями, закрепившимися за мясной и молочной продукцией. Под запрет во Франции попадут такие названия, как "стейк из сои", "овощные котлеты", "вегетарианские сосиски", "миндальное молоко" или "овсяный йогурт".