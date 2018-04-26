Вопрос избрания премьера Армении обсудят 1 мая в парламенте

ЕРЕВАН, 26 апр – РИА Новости. Вопрос избрания премьер-министра Армении будет обсуждаться 1 мая на специальном заседании парламента, сообщил спикер законодательного органа Ара Баблоян.

"Согласно регламенту Национального собрания, объявляю, что вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 1 мая на специальном заседании парламента", — говорится в заявлении Баблояна, размещенном на парламентском сайте.

Заседание будет созвано в 12.00 мск.

Ранее зампред постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам и защите прав человека Рустам Махмудян сообщил РИА Новости, что выборы нового премьера Армении могут пройти уже 2 мая.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.