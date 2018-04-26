В Южной Корее при обвале на руднике погибли два человека

ТОКИО, 26 апр – РИА Новости. Два человека погибли, один числится пропавшим без вести в результате обвала на руднике в провинции Канвондо на северо-востоке Южной Кореи.

По данным агентства Ренхап со ссылкой на местных властей, инцидент произошел около 15.55 по местному времени (09.55 мск) во время взрывных работ на железном руднике. На момент обвала в шахте находились 14 рабочих. Восемь из них самостоятельно выбрались на поверхность.

К настоящему времени подтверждена гибель двух человек, еще один человек числится пропавшим без вести. Остальные трое рабочих получили травмы различной степень тяжести.

На месте происшествия ведутся спасательные работы.