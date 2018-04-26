НОАК получила на вооружение баллистическую ракету средней дальности DF-26

ПЕКИН, 26 апр — РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь на брифинге в четверг подтвердил, что новой поступившей на вооружение НОАК баллистической ракетой является стратегическая баллистическая ракета средней дальности "Дунфэн-26" (DF-26).
"Ракетные войска НОАК приняли на вооружение ракету "Дунфэн-26", которая является полностью разработанной Китаем баллистической ракетой средней дальности нового поколения, она прошла все необходимые испытания и проверки на готовность к бою. После установки ракета официально поступила на боевое вооружение китайской армии", — заявил У Цянь.
Баллистическая ракета DF-26 способна нести обычные и ядерные боеголовки и может использоваться по первому требованию. Ракеты могут с высокой точностью поражать цели как на земле, так и на море.