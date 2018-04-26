Докладчица заявила в ПАСЕ о неоспоримых фактах коррупции в Ассамблее

СТРАСБУРГ, 26 апр — РИА Новости, Кристина Луна-Родригес. Факты коррупции в Парламентской ассамблее Совета Европы, которые были представлены в докладе по итогам независимого расследования, неоспоримы, заявила в четверг докладчица ПАСЕ от проводившей расследование группы Петра де Суттер.

Группа по расследованию коррупции ранее представила доклад, в котором подтвердила подозрения в отношении лоббистской деятельности Азербайджана и обнародовала список депутатов, которые нарушили кодекс поведения парламентария. В пресс-релизе по докладу отмечается, что "группа также установила, что существуют серьезные подозрения в адрес некоторых нынешних и бывших членов ПАСЕ в том, что они вели деятельность коррупционного характера в пользу Азербайджана". В четверг в ПАСЕ проходит обсуждение доклада.

"То, что можно признать фактами коррупции, — стало очевидно, что это не просто обвинения со стороны НКО или медиа, сейчас есть факты, неоспоримые факты… Справедливо и то, что доклад в основном касается обвинений и фактов, связанных с Азербайджаном", — заявила де Суттер в ходе дискуссии.

Она также отметила, что новый механизм контроля, предусмотренный в кодексе поведения члена ПАСЕ, позволяет ускорить расследования при обвинениях в нарушениях.

Ранее глава ПАСЕ Микеле Николетти обнародовал имена парламентариев, упомянутых в докладе группы по противодействию коррупции, и предложил им самоустраниться от дискуссии в Ассамблее. По его словам, речь идет об экс-главе Ассамблеи Педро Аграмунте, Сезаре Флорине Преда, Стефане Шеннахе, Самаде Сеидове и Йорди Шукле. Представитель делегации Азербайджана в ПАСЕ Сахиба Гафарова назвала доклад пристрастным и необъективным.