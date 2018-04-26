В Индии при столкновении автобуса с поездом погибли 13 школьников

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апр — РИА Новости. Индийское правительство распорядилось выплатить единовременную помощь семьям детей, погибших в четверг в результате столкновения школьного автобуса с поездом на железнодорожном переезде, заявил министр железнодорожного транспорта Индии Пиюш Гоял.
"Министерство железнодорожного транспорта предоставит родственникам погибших помощь в размере 200 тысяч рупий (около 3,1 тысячи долларов), тяжело пострадавшим — по 100 тысяч (около 1,5 тысячи долларов), а также по 50 тысяч (около 750 долларов) тем, кто получил легкие ранения", — сказал министр, заявление которого поступило в распоряжение РИА Новости.
По словам главы ведомства, расследование сегодняшней трагедии уже ведется на высоком уровне.
"Мы твердо намерены предпринять всевозможные шаги для того, чтобы избежать подобных аварий в будущем", — подчеркнул Гоял.