В Индии при столкновении автобуса с поездом погибли 13 школьников

Школьный автобус после столкновения с поездом в городе Кушинагар в индийском штате Уттар-Прадеш. 26 апреля 2018

Школьный автобус после столкновения с поездом в городе Кушинагар в индийском штате Уттар-Прадеш. 26 апреля 2018

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апр — РИА Новости. Индийское правительство распорядилось выплатить единовременную помощь семьям детей, погибших в четверг в результате столкновения школьного автобуса с поездом на железнодорожном переезде, заявил министр железнодорожного транспорта Индии Пиюш Гоял.

Инцидент произошел в четверг утром в городе Кушинагар (штат Уттар-Прадеш). По сообщениям СМИ, на момент столкновения с поездом водитель школьного автобуса попытался пересечь неконтролируемый железнодорожный переезд. Жертвами аварии стали 13 детей, еще 7 получили ранения и были доставлены в больницы.

"Министерство железнодорожного транспорта предоставит родственникам погибших помощь в размере 200 тысяч рупий (около 3,1 тысячи долларов), тяжело пострадавшим — по 100 тысяч (около 1,5 тысячи долларов), а также по 50 тысяч (около 750 долларов) тем, кто получил легкие ранения", — сказал министр, заявление которого поступило в распоряжение РИА Новости.

По словам главы ведомства, расследование сегодняшней трагедии уже ведется на высоком уровне.

"Мы твердо намерены предпринять всевозможные шаги для того, чтобы избежать подобных аварий в будущем", — подчеркнул Гоял.