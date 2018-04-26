Пашинян собрался провести очередной митинг в Ереване

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Лидер акции протеста в Ереване Никол Пашинян сообщил в четверг, что очередной митинг его сторонников пройдет на площади Республики в центре армянской столицы в 19.00 (18.00 мск).

"В 19.00 собираемся на площади Республики", — написал Пашинян на своей странице в Facebook

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.