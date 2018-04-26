Антироссийские санкции США угрожают немецкой экономике, заявили в Берлине

БЕРЛИН, 26 апр — РИА Новости. Новые антироссийские санкции США потенциально могут создать проблемы для германской экономики, заявил журналистам высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ.

"Хочу упомянуть еще один пункт — российские санкции. Последние (санкции, введенные США — Прим. ред.) проблематичны. Знаете, они пока не создали проблем нашей экономике, но потенциально они могут создать большие проблемы. Они ведут к серьезным потерям, потому что мы, в принципе, связаны с этими российскими олигархами и этими компаниями", — сказал источник.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 27 апреля посетит Вашингтон, где проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Как отмечали в Российско-германской внешнеторговой палате, потери немецких компаний в России из-за американских санкций могут достигнуть полутора миллиардов евро.

Санкции Вашингтона

В начале апреля США ввели новые ограничения против России. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

Как заявили в американской администрации, эти меры не связаны с конкретными событиями, а стали ответом "на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".