Оппозиция в Армении не решила, будет ли на спецзаседании парламента

ЕРЕВАН, 26 апр — РИА Новости. Оппозиция в Армении пока не решила, будет ли участвовать в спецзаседании парламента 1 мая, на котором планируется обсудить вопрос избрания премьера страны, сообщил лидер акций протеста, оппозиционный депутат Никол Пашинян.

Ранее спикер армянского парламента Ара Баблоян сообщил, что вопрос избрания премьер-министра Армении будет обсуждаться 1 мая на специальном заседании парламента.

"Пока нет решения, объявим позже. Сейчас главное — обеспечить порядок на улицах. Я призываю своих сторонников останавливать на дорогах машины без номеров и заставлять ставить номера", — сказал Пашинян журналистам, отвечая на вопрос, будет ли принимать участие в заседании.

При этом лидер оппозиции не стал отвечать на вопрос, планируется ли новая встреча с и.о. премьера Кареном Карапетяном.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.