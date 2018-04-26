Оппозиционеры в Ереване направились в сторону парламента

ЕРЕВАН, 26 апр — РИА Новости. Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян повел своих сторонников в сторону проспекта Баграмяна, где находятся парламент и резиденция исполняющего обязанности, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Пашинян присоединился к своим сторонникам на мосту Ламбада в начале проспекта Комитас. Сейчас несколько сотен оппозиционеров идут по Комитас. Они скандируют лозунги.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.