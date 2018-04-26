Талибы* убили 13 афганских военных при нападении на провинцию Кундуз

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. По меньшей мере 13 афганских военнослужащих погибли во время нападения боевиков радикального движения "Талибан"* на армейские блокпосты на севере провинции Кундуз, сообщает телеканал 1 TV со ссылкой на главврача госпиталя в провинции Тахар Джамиля Фротана.

По данным телеканала, нападение произошло в ночь на четверг. Как заявил Фротан, тела 13 афганских военнослужащих были доставлены в госпиталь после нападения. Еще девять, по его словам, ранены.

Пресс-секретарь минобороны Афганистана Мохаммад Радманиш подтвердил телеканалу факт нападения боевиков Талибан* на позиции военнослужащих.

Нападение произошло через день после заявления Талибана* о начале весенней наступательной операции.

* Террористическая организация, запрещена в России