В КНР рассчитывают на успех межкорейского саммита

ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Китай рассчитывает, что намеченный на пятницу третий межкорейский саммит пройдет успешно и станет основой для дальнейшего продвижения мирного решения проблемы Корейского полуострова, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Завтра лидеры Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын проведут встречу, мы надеемся, что она будет успешной и принесет хорошие известия по вопросу урегулирования проблемы Корейского полуострова", — заявила Хуа Чуньин.
Дипломат отметила, что это может стать новым этапом в продвижении мирного урегулирования проблемы на Корейском полуострове.
Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. В настоящее время рассматривается возможность проведения после межкорейского саммита встречи лидеров КНДР и США.