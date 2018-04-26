В КНР рассчитывают на успех межкорейского саммита

ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Китай рассчитывает, что намеченный на пятницу третий межкорейский саммит пройдет успешно и станет основой для дальнейшего продвижения мирного решения проблемы Корейского полуострова, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Завтра лидеры Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын проведут встречу, мы надеемся, что она будет успешной и принесет хорошие известия по вопросу урегулирования проблемы Корейского полуострова", — заявила Хуа Чуньин.

Дипломат отметила, что это может стать новым этапом в продвижении мирного урегулирования проблемы на Корейском полуострове.

Встреча южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет 27 апреля в демилитаризованной зоне, в пункте переговоров Пханмунджом. В этом открытом, без заграждений из колючей проволоки, участке буферной зоны ранее обсуждались вопросы соблюдения перемирия в Корее, проводились прежние официальные контакты Юга и Севера. Начало самой встречи запланировано на 10.30 (04.30 мск) пятницы в павильоне "Дом мира" на юге демилитаризованной зоны.

Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. В настоящее время рассматривается возможность проведения после межкорейского саммита встречи лидеров КНДР и США.