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Порошенко призвал превратить Чернобыльскую зону в место "новых технологий"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2018 (309)
10:2926.04.2018
(обновлено: 10:34 26.04.2018)
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© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко убежден, что зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции должна стать местом новых прогрессивных технологий.

Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии. 1986 год
© РИА Новости / Игорь Костин
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Ликвидаторы аварии на ЧАЭС рассказали о первых днях после катастрофы
"Украина и весь мир никогда не забудут ужасное событие 26 апреля 1986 года. Чернобыль навсегда останется незаживающей раной на сердце страны, на сердцах миллионов людей… И сегодня мы должны не только сделать все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Мы должны вынести урок из тех событий. Современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. "Чернобыльская авария. Страшная катастрофа, которая разрушила миллионы жизней. Трагедия для Украины и всего мира. Помним", — написал он на своей странице в Facebook.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

Здравствуй, сталкер. Чернобыльская зона в необычных фотографиях
© Фото : Владимир Мигутин Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.
© Фото : Владимир Мигутин
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.
© Фото : Владимир Мигутин После взрыва начался пожар, из-за которого смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по подреакторным помещениям.После взрыва в различных помещениях произошло возгорание, которое расплавило активную зону, и смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по подреакторным помещениям.
© Фото : Владимир Мигутин
После взрыва начался пожар, из-за которого смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по подреакторным помещениям.
© Фото : Владимир Мигутин Образовавшееся от взрыва облако разнесло радиоактивные материалы и осело на территориях вблизи реактора.Образовавшееся от взрыва облако разнесло радиоактивные материалы и осело на территории, которые располагались вблизи реактора.
© Фото : Владимир Мигутин
Образовавшееся от взрыва облако разнесло радиоактивные материалы и осело на территориях вблизи реактора.
© Фото : Владимир Мигутин В течение нескольких месяцев после аварии погиб 31 человек. Лучевая болезнь поразила 134 человек, хотя, по другим данным, речь может идти минимум о 300.В течение нескольких месяцев после аварии погиб 31 человек. Лучевая болезнь поразила 134 человека, хотя, по другим данным, речь может идти минимум о 300.
© Фото : Владимир Мигутин
В течение нескольких месяцев после аварии погиб 31 человек. Лучевая болезнь поразила 134 человек, хотя, по другим данным, речь может идти минимум о 300.
© Фото : Владимир Мигутин Из-за радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров.Из-за радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров.
© Фото : Владимир Мигутин
Из-за радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров.
© Фото : Владимир Мигутин До сих пор точные причины аварии неизвестны, потому что интерпретация фактов и обстоятельств аварии менялась с течением времени.До сих пор точные причины аварии неизвестны, потому что интерпретация фактов и обстоятельств аварии менялась с течением времени.
© Фото : Владимир Мигутин
До сих пор точные причины аварии неизвестны, потому что интерпретация фактов и обстоятельств аварии менялась с течением времени.
© Фото : Владимир Мигутин На данный момент существует две версии произошедшего, которые можно назвать официальными, а также несколько альтернативных вариантов.На данный момент существует две версии произошедшего, которые можно назвать официальными, а также несколько альтернативных вариантов.
© Фото : Владимир Мигутин
На данный момент существует две версии произошедшего, которые можно назвать официальными, а также несколько альтернативных вариантов.
© Фото : Владимир Мигутин По одной из версий, авария произошла из-за ошибки персонала АЭС, по другой — сам реактор не соответствовал нормам безопасности.По одной из версий, авария произошла из-за ошибки персонала АЭС, по другой - сам реактор не соответствовал нормам безопасности.
© Фото : Владимир Мигутин
По одной из версий, авария произошла из-за ошибки персонала АЭС, по другой — сам реактор не соответствовал нормам безопасности.
© Фото : Владимир Мигутин Осенью 2016 года над четвертым энергоблоком был установлен новый современный саркофаг, призванный заменить старое бетонное укрытие, которое было построено сразу после аварии и уже начало разрушаться.Осенью 2016 года над четвертым энергоблоком был установлен новый современный саркофаг, призванный заменить старое бетонное укрытие, которое было построено сразу после аварии и уже начало разрушаться.
© Фото : Владимир Мигутин
Осенью 2016 года над четвертым энергоблоком был установлен новый современный саркофаг, призванный заменить старое бетонное укрытие, которое было построено сразу после аварии и уже начало разрушаться.
© Фото : Владимир Мигутин Сейчас исследование заброшенных мест стало своеобразным туризмом. В зону отчуждения можно попасть как официальным путем, так и нет.Сейчас исследование заброшенных мест стало своеобразным туризмом. В зону отчуждения можно попасть как официальным путем, так и нет.
© Фото : Владимир Мигутин
Сейчас исследование заброшенных мест стало своеобразным туризмом. В зону отчуждения можно попасть как официальным путем, так и нет.
© Фото : Владимир Мигутин Вторым способом активно пользуются сталкеры, которые в основном едут из России, Украины и Белоруссии.Вторым способом активно пользуются сталкеры, которые в основном едут из России, Украины и Белоруссии.
© Фото : Владимир Мигутин
Вторым способом активно пользуются сталкеры, которые в основном едут из России, Украины и Белоруссии.
© Фото : Владимир Мигутин Территория находится под охраной, которая следит, чтобы с зоны никто не вывозил зараженные предметы или древесину.Территория находится под охраной, которая следит, чтобы с зоны никто не вывозил зараженные предметы или древесину.
© Фото : Владимир Мигутин
Территория находится под охраной, которая следит, чтобы с зоны никто не вывозил зараженные предметы или древесину.
© Фото : Владимир Мигутин За 30 лет на запретной территории развелось множество диких животных.За 30 лет на запретной территории развелось множество диких животных.
© Фото : Владимир Мигутин
За 30 лет на запретной территории развелось множество диких животных.
© Фото : Владимир Мигутин Правительство Украины в прошлом году решило развивать на этих территориях инфраструктуру и проводить научные исследования.Правительство Украины в прошлом году решило развивать на этих территориях инфраструктуру и проводить научные исследования.
© Фото : Владимир Мигутин
Правительство Украины в прошлом году решило развивать на этих территориях инфраструктуру и проводить научные исследования.
© Фото : Владимир Мигутин В скором времени планируется создать в 30-километровой зоне вокруг станции Чернобыльский радиационно-экологический заповедник, а также объекты по выработке электроэнергии из альтернативных источников.В скором времени планируется создать в 30-километровой зоне вокруг станции Чернобыльский радиационно-экологический заповедник, а также объекты по выработке электроэнергии из альтернативных источников.
© Фото : Владимир Мигутин
В скором времени планируется создать в 30-километровой зоне вокруг станции Чернобыльский радиационно-экологический заповедник, а также объекты по выработке электроэнергии из альтернативных источников.
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