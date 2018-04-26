Страны ОДКБ осенью могут договориться о борьбе с нелегальной миграцией

АЛМА-АТА, 26 апр – РИА Новости. Главам стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) осенью этого года планируется представить на рассмотрение и подписание проект соглашения в сфере противодействия незаконной миграции, сообщил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.
"Было бы, конечно, целесообразно сегодня нам поставить точку в этом соглашении и представить на рассмотрение уставных органов согласованный проект, так как в ноябре этого года мы планируем представить его на рассмотрение и подписание главами наших государств", — сказал Семериков.
В Алма-Ате 26-27 апреля проводятся 21-е заседание координационного совета по борьбе с незаконной миграцией ОДКБ, а также 22-е заседание совета руководителей миграционных органов государств-участников СНГ. В ходе мероприятий обсуждается миграционная ситуация в государствах-членах ОДКБ и СНГ.
В работе заседания не принимает участие делегация полиции Армении, которая не смогла прибыть в Алма-Ату из-за сложной оперативной обстановки в Армении.