Лидеры КНДР и Южной Кореи посадят дерево на демаркационной линии

КОЯН (Южная Корея), 26 апр — РИА Новости. Лидеры КНДР и Южной Кореи примут в пятницу участие в церемонии посадки дерева на военно-демаркационной линии, разделяющей надвое Корейский полуостров, сообщил в четверг на пресс-конференции в пресс-центре встречи на высшем уровне глава президентской администрации Лим Чжон Сок.

По его словам, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын после завершения саммита посадят сосну, появившуюся на свет в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война. Рядом будет установлен камень с надписью "Посадка мира и процветание".

Землю для дерева привезли специально с горы Халласан на южнокорейском острове Чеджудо и с вулкана Пэктусан на границе КНДР с Китаем.

Ким Че Ын польет сосну водой из реки Ханган, протекающей через Сеул, а Мун Чжэ Ин — водой из реки Тэдонган, привезенной из Пхеньяна, сообщил Лим Чжон Сок.