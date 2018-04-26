Трамп не выйдет из сделки с Ираном в мае, заявил экс-советник при Обаме

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Президент США Дональд Трамп не выйдет из сделки с Ираном по ядерной программе в мае, заявил РИА Новости экс-глава политического планирования госдепа США Джейк Салливан, который в свое время являлся высокопоставленным советником правительства США при администрации Барака Обамы по заключению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Тегераном.

Трамп не позже 12 мая объявит по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать, или же не продлевать, режим снятия санкций с Ирана.

По мнению Салливана, администрация Трампа пока притормозит с выходом из СВПД. "Нет, я не думаю, что это будет в мае, я думаю, что он оттянет время", — сказал он и отметил, что переговоры "евротройки" с США продолжатся и после 12 мая. "Это мой прогноз", — добавил собеседник агентства.

Говоря о судьбе ядерной сделки и итогах переговоров между европейцами и американцами, Салливан сообщил, что США представят это как "исправление" соглашения, а европейцы скажут, что "это не меняет соглашение".

Ранее высокопоставленный европейский дипломатический источник в Вашингтоне сообщил РИА Новости, что Европа не согласна менять или вырабатывать дополнительное соглашение к ядерной сделке с Ираном, но при этом готова обсуждать вопросы, выходящие за рамки СВПД, в частности программу развития баллистических ракет и поведение Тегерана в регионе.

В январе этого года Трамп заявил, что переговоры "евротройки" с США — "это последний шанс" для сохранения соглашения, и в отсутствии обязательств от европейских союзников работать с Вашингтоном над исправлениями недостатков сделки США больше не будут продлевать режим снятия санкций, чтобы оставаться в ядерном соглашении. В госдепе же отметили, что "если в любое время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки".

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранской ядерной программы: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.