В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (250)

Техника, готовящаяся к параду Победы в Луганске, поврежденная артобстрелом ВСУ. 17 апреля 2018

Техника, готовящаяся к параду Победы в Луганске, поврежденная артобстрелом ВСУ. 17 апреля 2018

ЛУГАНСК, 26 апр — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За прошедшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции близ населенных пунктов Нижнее Лозовое, Логвиново, Калиново и Калиновка. В пресс-службе уточнили, что всего по территории республики были выпущены более 90 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

В свою очередь, украинские силовики заявили, что зафиксировали 76 случаев обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, 11 военнослужащих пострадали.

Как сообщает в четверг пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки ими зафиксировано "76 обстрелов позиций ВСУ". "Вследствие вражеского огня восемь украинских защитников получили ранения. Еще трое наших военнослужащих получили боевые травмы", — говорится в сообщении.

Добавляется, что пострадавшие были доставлены в медучреждения, где им оказали всю необходимую помощь.

По данным пресс-центра, на луганском направлении огонь велся из реактивных систем залпового огня, 152- и 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, стрелкового оружия, танка, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. На донецком направлении ополченцы при обстрелах использовали 120- и 82-миллиметровые минометы, гранатометы, стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, вооружение БМП и противотанковый ракетный комплекс.

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