Волин: российские СМИ сталкиваются с серьезными ограничениями на Западе

ПЕКИН, 26 апр — РИА Новости. Целый ряд российских государственных СМИ сталкивается с серьезными ограничениями в своей деятельности в западных странах, заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Мы в России сегодня видим, что целому ряду принадлежащих государству СМИ или отказано в западных платформах, или им пытаются создать серьёзные ограничения в деятельности на зарубежных западных рынках", — сказал Волин, выступая на российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" "Россия и Китай: современные вызовы развития".

Очередная конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Россия и Китай: современные вызовы развития" открылась в среду в Шанхае. Соорганизатором с китайской стороны выступает Восточно-китайский педагогический университет. В течение двух дней ведущие российские и китайские эксперты обсудят актуальные международные вопросы, которые затрагивают интересы РФ и КНР.