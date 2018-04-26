Правящая партия Армении готова к переговорам без предварительных условий

ЕРЕВАН, 26 апр – РИА Новости. Правящая Республиканская партия Армении готова обсудить любые вопросы со всеми сторонами без предварительных условий, говорится в распространенном заявлении партии по итогам встречи парламентской фракции партии с врио премьера Карена Карапетяна и экс-президентом страны и лидером партии Сержем Саргсяном.

"Достигнута договоренность объявить о готовности парламентской фракции РПА обсудить со всеми сторонами любые вопросы без предварительных условий", — говорится в заявлении.

Согласно распространенному партией пресс-релизу, участники встречи договорились также рассмотреть в руководящих органах партии вопрос смены ее председателя.

Республиканская партия Армении является правящей с 1999 года. В 2007 году РПА возглавил Саргсян.

Акции против избрания возглавляющего страну с 2008 года Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. В рамках новой парламентской республики (с 9 апреля) премьер фактически возглавляет страну. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации и 17 апреля объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост председателя правительства. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.