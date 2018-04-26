Пашинян встретился с руководителем второй по величине фракции парламента

ЕРЕВАН, 26 апр – РИА Новости. Лидер протестов в Армении Никол Пашинян сообщил, что встретился с крупным предпринимателем, руководителем второй по величине фракции парламента страны "Блок Царукян" Гагиком Царукяном.

"Провел встречу с Гагиком Царукяном. Обсудили сложившуюся внутриполитическую ситуацию и возможные решения. Обсуждения будут продолжены", — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Для избрания главы кабмина в 105-местном парламенте Армении необходимо заручиться поддержкой 53 депутатов. "Блок Царукян" примкнул к протестному движению, но не заявлял о безоговорочной поддержке кандидатуры лидера фракции "Елк" (Исход") Пашиняна на пост премьера. У фракции "Елк" и "Блока Царукяна" в парламенте 40 мандатов.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.