Буш-старший покинул отделение реанимации

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Экс-президент США 93-летний Джордж Буш-старший покинул палату интенсивной терапии, однако останется в больнице еще несколько дней, сообщил официальный представитель семьи Джим Макграт.

Ранее Макграт сообщил, что экс-президент США попал в больницу с инфекцией.

"Президент Джордж Г. У. Буш был переведен из палаты интенсивной терапии в Методистской больнице Хьюстона в обычную палату, и ожидается, что он продолжит восстанавливаться там в течение еще нескольких дней. Он в сознании и разговаривает с персоналом больницы, семьей и друзьями, и его врачи очень довольны его прогрессом", — говорится в заявлении Макграта в Twitter.

Буш занимал пост главы государства в 1989-1993 годах. На прошлой неделе из жизни ушла его супруга Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.