США попросили власти Венесуэлы открыть коридор для доставки гумпомощи

МЕХИКО, 26 апр – РИА Новости. Посольство США в Каракасе в среду обратилось к властям Венесуэлы с призывом открыть коридор для доставки гуманитарной помощи в страну.

"Мы призываем президента Мадуро разрешить доставку гуманитарной помощи в Венесуэлу. Помощь США могла бы включать медикаменты, в том числе те, которые используются для лечения болезней, которые можно предотвратить, таких как малярия", — говорится в сообщении американского диппредставительства в микроблоге в Twitter.

Ранее министр обороны латиноамериканской республики Владимир Падрино Лопес заявил, что гуманитарного кризиса в стране нет, а США используют это как предлог для свержения президента Николаса Мадуро.

В то же время в южноамериканской стране на фоне гиперинфляции ощущается нехватка многих товаров, а оппозиция говорит о дефиците лекарств в регионах.