Российские дипломаты провели встречу с лидерами протестов в Армении‍

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Представители посольства России в Ереване встретились с лидерами оппозиции Армении Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном, говорится в сообщении пресс-службы дипмиссии в Facebook.

В посольстве отметили, что российская сторона призвала организаторов оппозиционных митингов и шествий к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами.

Кроме того, российские дипломаты подчеркнули, что сложившаяся ситуация должна быть разрешена исключительно в рамках конституционного поля и в интересах всех граждан Республики Армения. Была выражена надежда на скорейшее возвращение жизни страны в нормальное, спокойное русло.

Ранее Пашинян заявлял, что встречался с представителями России, они заверили его, что Москва не будет вмешиваться в дела Армении.

Отставка Саргсяна

Уличные протесты против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались в середине апреля. Противники обвиняли его в неэффективном управлении, узурпации власти и ухудшении экономической ситуации в стране.

Оппозиция 17 апреля заявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

На прошлых выходных протесты достигли своего пика. Лидеров оппозиции — депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна — задержали, однако в понедельник под давлением общественности выпустили на свободу.

В тот же день Саргсян покинул пост, вслед за ним в отставку ушло правительство. Исполняющим обязанности главы кабмина назначили представителя Республиканской партии Карена Карапетяна.

Продолжение протестов

Несмотря на значительные уступки со стороны властей, оппозиция не собирается сворачивать акции протеста. В среду Пашинян объявил, что ждет "полной капитуляции" Республиканской партии Армении (РПА).

Оппозиционный лидер настаивает на проведении внеочередных выборов и формировании временного правительства. Кроме того, Пашинян заявляет о необходимости отставки и. о. премьера Карапетяна до голосования.

При этом оппозиция в Армении намерена бойкотировать выборы, если представители Республиканской партии, которую возглавляет Саргсян, останутся у власти. "Если Республиканская партия Армении откажется выполнять наши требования, мы добьемся того, чтобы РПА подчинилась воле народа, иначе мы продолжим акции даже с большим размахом", — заявлял Пашинян.