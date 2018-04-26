ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал антироссийским и недружественным шагом действия властей США, вошедших на территорию генконсульства в Сиэтле.

Он отметил, что 73 года назад солдаты и офицеры советской и американской армии встретились на Эльбе. "И вот сегодня этот прекрасный день омрачен американскими действиями, очень неконструктивными, очень недружественными, я бы сказал антироссийскими. Сегодня американские власти срезали замок со здания, где проживал генеральный консул РФ в Сиэтле", — заявил Антонов журналистам.

По его словам, "они зашли в нарушение всех международных конвенций, всех договоренностей". "Кроме печали и горести этот шаг ничего не вызывает. Такое ощущение, что нас хотят приучить уже к тому, что через месяц, через два происходят такие недружественные действия со стороны США", — отметил Антонов.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила власти США в рейдерском захвате резиденции российского генконсула в Сиэтле. Заведующий консульским отделом посольства России в Вашингтоне Николай Пукалов заявил РИА Новости, что Москва не давала согласия на снятие неприкосновенности со своей собственности в Сиэтле, и обвинил США в нарушении норм международного и национального права.

Представители американских властей ранее вошли на территорию резиденции и проникли в здание. В Госдепе вторжение в дипсобственность назвали "законным ответом на действия России".

Российское посольство обвинило власти США в грубом нарушении конвенции о дипсношениях и пообещало, что Москва примет решение об ответных мерах.

США ранее потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула до 25 апреля. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Закрытие генконсульства в Сиэтле власти объяснили не только инцидентом в Великобритании, но и его географической близостью к "одной из баз подводных лодок", а также заводу Boeing.

Дипмиссия прекратила свою работу 2 апреля, как и было предписано американской стороной. С тех пор в резиденции генконсула шла работа по сбору вещей и документов, а также подготовке здания к консервации.

В ответ на действия Вашингтона МИД объявил о высылке такого же числа американских дипломатов и отозвал разрешение на работу консульства США в Петербурге.