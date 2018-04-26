В Канкуне нашли тела пяти человек в машине

МЕХИКО, 26 апр – РИА Новости. Тела не менее пяти человек обнаружены в среду утром в салоне автомобиля, брошенного в центре мексиканского курортного города Канкун.

Как сообщает канал Foro TV, о страшной находке полиции сообщил неизвестный по телефону. Машина была оставлена преступниками рядом со зданием фитнес-клуба и недалеко от местного футбольного стадиона. Также неподалеку располагаются здания местного подразделения прокуратуры и городского управления общественной безопасности.

Сама машина числится в угоне. На обнаруженных телах видны следы насилия.

В последнее время почти безопасный прежде в плане преступности Канкун стал ареной многочисленных кровавых выяснений отношений между конкурирующими группировками наркоторговцев. Столкновения происходят в основном вне туристической зоны города.