Макрон заявил, что Трамп не поддерживает сделку с Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что тот не поддерживает сделку с Ираном.

"Мне кажется, что он не очень готов ее (сделку) защищать. Я не принимаю это на свой личный счет", — сказал Макрон на пресс-конференции в Вашингтоне. Президент Франции повторил, что основывается на прошлых заявлениях Трампа и понимает, что для Трампа возможный выход из соглашения — предвыборное обещание.

Макрон повторил, что Франция выступает за сохранение договоренностей.

"Наши объединенные усилия делают нас сильнее. Это должно быть нашей общей целью", — заявил он.

Французский лидер посещает США с государственным визитом. На переговорах он пытался убедить Трампа не выходить из договоренностей "шестерки" международных посредников с Ираном, в соответствии с которым Тегеран сократил ядерную программу в обмен на отмену санкций.