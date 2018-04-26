Салливан призвал талибов* сотрудничать с властями Афганистана

Военнослужащие афганской армии во время столкновения с талибами. Архивное фото

Военнослужащие афганской армии во время столкновения с талибами. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан осудил заявление радикального движения "Талибан"* о начале весеннего наступления и призвал талибов* сотрудничать с властями Афганистана.

"Мы видели заявление "Талибана"* о весеннем наступлении. Это заявление подтверждает, что "Талибан"* ответственен за ту небезопасную ситуацию, которая стоит жизни тысячам афганцев ежегодно", — говорится в письменном заявлении Салливана.

Он напомнил, что президент страны Ашраф Гани недавно предложил талибам участвовать в мирном процессе. По словам дипломата, США продолжат поддерживать афганский народ и силы безопасности, которые противостоят "Талибану"*.

"Как говорил недавно и президент Гани, "Талибан"* должны превратить свои пули и бомбы в бюллетени. Они должны баллотироваться на должности. Они должны голосовать. Мы призываем лидеров "Талибана"* вернуться в Афганистан из своих иностранных убежищ и конструктивно работать над будущим Афганистана", — подытожил Салливан.

Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля. После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению "Талибан"* вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы ответили на предложение отказом.

*Террористическая организация, запрещенная в России.