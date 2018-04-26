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Окружить Китай. США создают коалицию врагов Пекина

08:0026.04.2018
(обновлено: 08:01 26.04.2018)
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© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolФлаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНРФлаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Отношения между Вашингтоном и Пекином переживают трудные времена. В апреле госсекретарем США стал Майкл Помпео — сторонник жестких мер против КНР. Американцы теперь пытаются сформировать коалицию из стран, имеющих территориальные претензии к Китаю.

Кто пойдет против Китая?

Флаги США и Китая. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Россия и Китай должны создать свою экономическую систему, считает эксперт
После завершения холодной войны американо-китайские противоречия постепенно накапливались. Отношения между странами становились все более натянутыми, хотя экономические связи крепли. Причина — неожиданно быстрое развитие Китая, в том числе в военной сфере. Резкое изменение баланса сил на суше и море пугает Вашингтон, а КНР требует считать себя сверхдержавой, с чем в США согласны не все.

© AP Photo / Andy WongПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время делового мероприятия в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года
© AP Photo / Andy Wong
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время делового мероприятия в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года

Президент Барак Обама избегал резких высказываний в адрес Пекина. При сменившем его Дональде Трампе риторика Вашингтона совсем другая. Своим советником по торговле Трамп назначил экономиста Питера Наварро, автора книги "Смерть от Китая: как Америка потеряла свою промышленную основу". А новый госсекретарь Майкл Помпео в 2017 году заявлял, что если говорить о противниках США, то главный — не Россия или Иран, а Китай. Выбрав радикально настроенных помощников, Трамп послал сигнал Пекину: Белый дом недоволен и готов к разговору на повышенных тонах. Последовали и первые экономические меры.

Чтобы дополнить торговое давление военным, Вашингтон стремится создать коалицию стран, граничащих с Китаем. Работа в этом направлении ведется с начала десятых годов. На руку США и затяжные территориальные споры Пекина с соседями: Японией, Вьетнамом, Филиппинами, Бутаном, Малайзией. В этих странах сильны антикитайские настроения — в том числе на уровне государственной риторики. Вашингтон готов сделать ставку и на единственную крупную англосаксонскую державу региона — Австралию.

Дракон и кенгуру

Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Си Цзиньпин призвал Россию и Китай вместе защищать международное право
С конца нулевых австралийцы предпринимают усилия по укреплению военных связей в Юго-Восточной Азии со всеми странами, за исключением Китая. На Зеленом континенте даже вспомнили про соглашение о совместной обороне Сингапура и Малайзии, заключенное с Великобританией и Новой Зеландией в 1971 году, — для альянса против Китая обнаружилось хотя и хрупкое, но законное основание. Австралийцы намерены привлечь к своим оборонительным инициативам Японию, тем более что в Стране восходящего солнца активно обсуждается вопрос о восстановлении полноценной армии. А после выборов 2017 года у премьер-министра Абэ достаточно голосов в парламенте, чтобы преодолеть сопротивление пацифистов.

Готовность Канберры к сдерживанию Китая объясняется повышенной военной активностью Австралии. Несмотря на отсутствие сухопутных соседей, эта страна успела принять участие в девяти вооруженных конфликтах со времен завершения Второй мировой, включая войны в Корее, Вьетнаме, Афганистане и Ираке. С 2011 года действует соглашение с Вашингтоном о размещении американской военной базы на территории Австралии. Единственным вероятным противником в регионе может считаться КНР.

© AP Photo / Ng Han GuanДевушка у стенда китайской компании CITIC на Международной выставке финансовой культуры в Пекине, КНР
© AP Photo / Ng Han Guan
Девушка у стенда китайской компании CITIC на Международной выставке финансовой культуры в Пекине, КНР

Естественным союзником Австралии в этом вопросе выступает Вьетнам. С середины 1970-х годов Ханой и Пекин оспаривают принадлежность Парасельских островов и архипелага Спратли. Лишившись советской помощи, вьетнамская компартия обратилась за содействием к Вашингтону и получила поддержку. Неофициально одним из ведущих лоббистов Вьетнама в Америке выступил забывший прежние обиды Джон Маккейн.

"Китайцы впервые почувствовали, что живут в сверхдержаве"

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Госдеп назвал Россию, Китай, Иран и КНДР "силами нестабильности"
В разговоре с РИА Новости китаист, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Андрей Давыдов выразил уверенность в том, что Китай сможет противостоять этим вызовам: "Несмотря ни на что, у США и КНР сохраняется высокая взаимная зависимость, общий товарооборот огромен — 600 миллиардов долларов. Баланс, разумеется, в пользу Китая, больше поставляющего в США, чем вывозящего оттуда. Торговые войны, которые пробует вести Трамп, еще не слишком серьезны, это только первые попытки. В любом случае на стороне Китая — его способность к экспорту. Такое государство не окажется в изоляции, оно нужно другим странам и, разумеется, всегда обеспечит себя".

По мнению Давыдова, играет роль и новое самосознание китайцев. "Я бы привел в пример Шанхай. Это был чрезвычайно американизированный город, но теперь это не чувствуется. Китайцы меняются и пересматривают ценности: они все больше воспринимают себя как граждан сверхдержавы, государства глобального значения, и отношение к США, ранее восторженное, становится более прагматичным и основанным на самоуважении", — говорит эксперт.

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