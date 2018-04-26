Окружить Китай. США создают коалицию врагов Пекина

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Отношения между Вашингтоном и Пекином переживают трудные времена. В апреле госсекретарем США стал Майкл Помпео — сторонник жестких мер против КНР. Американцы теперь пытаются сформировать коалицию из стран, имеющих территориальные претензии к Китаю.
Кто пойдет против Китая?
Президент Барак Обама избегал резких высказываний в адрес Пекина. При сменившем его Дональде Трампе риторика Вашингтона совсем другая. Своим советником по торговле Трамп назначил экономиста Питера Наварро, автора книги "Смерть от Китая: как Америка потеряла свою промышленную основу". А новый госсекретарь Майкл Помпео в 2017 году заявлял, что если говорить о противниках США, то главный — не Россия или Иран, а Китай. Выбрав радикально настроенных помощников, Трамп послал сигнал Пекину: Белый дом недоволен и готов к разговору на повышенных тонах. Последовали и первые экономические меры.
Чтобы дополнить торговое давление военным, Вашингтон стремится создать коалицию стран, граничащих с Китаем. Работа в этом направлении ведется с начала десятых годов. На руку США и затяжные территориальные споры Пекина с соседями: Японией, Вьетнамом, Филиппинами, Бутаном, Малайзией. В этих странах сильны антикитайские настроения — в том числе на уровне государственной риторики. Вашингтон готов сделать ставку и на единственную крупную англосаксонскую державу региона — Австралию.
Дракон и кенгуру
Готовность Канберры к сдерживанию Китая объясняется повышенной военной активностью Австралии. Несмотря на отсутствие сухопутных соседей, эта страна успела принять участие в девяти вооруженных конфликтах со времен завершения Второй мировой, включая войны в Корее, Вьетнаме, Афганистане и Ираке. С 2011 года действует соглашение с Вашингтоном о размещении американской военной базы на территории Австралии. Единственным вероятным противником в регионе может считаться КНР.
Естественным союзником Австралии в этом вопросе выступает Вьетнам. С середины 1970-х годов Ханой и Пекин оспаривают принадлежность Парасельских островов и архипелага Спратли. Лишившись советской помощи, вьетнамская компартия обратилась за содействием к Вашингтону и получила поддержку. Неофициально одним из ведущих лоббистов Вьетнама в Америке выступил забывший прежние обиды Джон Маккейн.
"Китайцы впервые почувствовали, что живут в сверхдержаве"
По мнению Давыдова, играет роль и новое самосознание китайцев. "Я бы привел в пример Шанхай. Это был чрезвычайно американизированный город, но теперь это не чувствуется. Китайцы меняются и пересматривают ценности: они все больше воспринимают себя как граждан сверхдержавы, государства глобального значения, и отношение к США, ранее восторженное, становится более прагматичным и основанным на самоуважении", — говорит эксперт.