Американец забыл про лотерейный билет с выигрышем в $4 миллиона

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американец Джефф Кретцер нашел у себя дома забытый лотерейный билет с выигрышем в четыре миллиона долларов, сообщает UPI.

Инцидент произошел в округе Честерфилд, штат Виргиния. Мужчина приобрел лотерейный билет и положил его в ящик стола, совершенно забыв про покупку.

Спустя месяц он вспомнил про лотерею и решил проверить, повезло ли ему. Сперва Кретцеру показалось, что выигрыш составил четыре тысячи долларов. Однако, рассмотрев надпись на билете повнимательнее, он понял, что стал обладателем целых четырех миллионов.

"Я был ошеломлен. Я действительно не могу описать этот момент", — сказал американец журналистам.