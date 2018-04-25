РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Макрон объяснил, почему нельзя выходить из соглашения с Ираном

23:3525.04.2018
01861
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фотоПрезидент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, в последний день государственного визита в США, выступил в конгрессе, где разъяснил позицию страны по целому ряду важных международных проблем, включая ядерное соглашение с Ираном.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Мы не должны выходить из сделки с Ираном, не имея замены, заявил Макрон
Выступление стало итогом дипломатических усилий Франции по сохранению соглашения, из которого давно грозится выйти президент США Дональд Трамп. Судя по бурным и продолжительным аплодисментам, Макрону удалось убедить большинство конгрессменов в том, что США негоже отказываться от своих обязательств и выходить из международных договоренностей, не имея ничего взамен.

О реакции самого Трампа на это выступление пока неизвестно, однако накануне по итогам переговоров с Макроном американский лидер не стал комментировать его идею о выработке нового соглашения с Ираном. Впрочем, в госдепартаменте уже пояснили, что цель США — остаться в ядерной сделке по Ирану, чтобы устранить ее недостатки.

Выступление в конгрессе

Значительную часть своего выступления в конгрессе президент Франции ожидаемо посвятил описанию давних и крепких исторических связей двух стран, которые берут начало с момента провозглашения независимости североамериканских колоний от Великобритании в XVIII веке. Разумеется, Макрон не стал углубляться в то, насколько решение французской монархии было связано с борьбой за права свободолюбивых американских колонистов, а насколько — с желанием насолить Британской империи.

Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Макрон заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия
После экскурса в историю французский лидер перешел к описанию общих для двух стран и всего "цивилизованного мира" ценностей, в первую очередь демократии. Наличие некоторых разногласий с США он объяснил "делами семейными".

Смысл вступительной части заключался в том, чтобы подготовить скептически настроенную в отношении Ирана аудиторию к мысли о том, что разрывать соглашение с ним не стоит. При этом Макрон заверил конгрессменов, что Франция решительно выступает против того, чтобы Тегеран когда-либо получил ядерное оружие. Кроме того, он призвал не повторять "ошибки прошлого в регионе" и уважать суверенитет других стран, включая Иран.

"Мы подписали его (соглашение — ред.) по инициативе США, мы подписали его вместе — США и Франция. Поэтому мы не можем просто сказать, что должны избавиться от него", — заявил Макрон, выступая в конгрессе США.

"Справедливо сказать, что это соглашение не снимает всех обеспокоенностей, в том числе важных. Это правда. Но мы не должны выходить из него, не имея чего-то существенного взамен. Это моя позиция", — добавил президент.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Макрон призвал не допустить обострения ситуации на Ближнем Востоке
Макрон еще раз уточнил, что новое соглашение будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе. Исходя из этого новое соглашение, по словам президента, должно стать "полным и всеобъемлющим".

"Я думаю, что нам нужно прямо сейчас начинать работать над… новым всеобъемлющим соглашением и быть уверенными, что каким бы ни было решение США (по старому соглашению — ред.), мы не допустим отсутствия правил, не допустим конфликта держав на Ближнем Востоке, обострения отношений и потенциальной войны", — сказал Макрон.

Позиция США

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
США не собираются пересматривать ядерную сделку с Ираном, заявили в Госдепе
США и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Американский лидер неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Свое решение о том, продлевать ли режим снятия санкций или нет, он обещал принять до 12 мая.

В среду на пресс-конференции в Женеве помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, комментируя последние инициативы Макрона, заявил, что США не собираются пересматривать ядерную сделку с Ираном, но рассчитывают выработать дополнительные соглашения к нему. "Мы просто ищем дополнительное соглашение, которое разработает серию дополнительных правил и ограничений", — сказал он.

По его словам, цель США — остаться в ядерной сделке по Ирану, чтобы устранить ее недостатки.

Форд пояснил, что США останутся в СВПД, но будут продолжать разрабатывать со своими партнерами пути по превращению временных мер, предусмотренных ядерной сделкой, в нечто более устойчивое.

Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
Иран при выходе США из сделки возобновит работу атомных объектов
Представитель госдепа добавил, что устранение недостатков в ядерной сделке поможет добиться также устойчивого решения ядерной проблемы Корейского полуострова, чего не получилось сделать с действующим СВПД. Он отметил, что сделка с Ираном должна послать сигнал КНДР о том, что США ищут и работают над созданием хорошей, структурированной сделки, которая успешно и устойчиво отвечает на угрозы и которой они будут привержены.

Реакция ЕС и ООН

В свою очередь глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в среду однозначно заявила, что соглашение с Ираном остается без изменений.

"Соглашение с Ираном по атому остается в силе и без изменений. Оно должно по-прежнему выполняться", — сказала она журналистам на полях международной конференции по Сирии в Брюсселе.

Сославшись на консультации с французской стороной, Могерини подчеркнула, что ЕС не намерен пересматривать подписанный в 2015 году документ.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Сделка с Ираном по атому остается в силе и без изменений, заявила Могерини
"Речь не идет о пересмотре соглашения по иранскому атому, которое было подписано различными сторонами… Вопрос о проведении новых переговоров по соглашению не стоит… Президент Макрон подчеркнул в Вашингтоне, что вся Европа полностью поддерживает реализацию соглашения", — сказала она.

Таким образом, в Европе точно против новых переговоров по старому соглашению, но еще не определились по вопросу переговоров по новому соглашению, о котором говорил Макрон.

Со своей стороны в ООН также отметили важную роль заключенных в 2015 год договоренностей по ядерной программе Ирана для региональной безопасности.

"Генеральный секретарь неоднократно говорил, что считает Совместный всеобъемлющий план действий главным дипломатическим достижением, которое должно оставаться в силе. СВПД был также поддержан Советом Безопасности ООН в резолюции 2231", — сказал журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Реакция России

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Российский дипломат: давать оценку заявлению Макрона по Ирану рано
В Москве изначально были настроены против пересмотров итогов договоренностей с Ираном, которые стали результатом сложного консенсуса всех сторон. Кроме того, Россию, как одну из сторон соглашения, не могло порадовать и желание Трампа решать все вопросы с европейскими союзниками без участия РФ и Китая.

"Мы выступаем за сохранение СВПД в нынешнем виде, и мы считаем, что пока никакой альтернативы не существует, об этом неоднократно заявлялось на самых различных уровнях", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Москва не получала никаких приглашений участвовать в переговорах по гипотетическому новому соглашению с Ираном по ядерной программе.

"Мы никаких приглашений не получали. И невозможно комментировать то, чего по факту нет. Не менее существенным аспектом является то, что публичные комментарии, которые прозвучали из Вашингтона в разных своих аспектах, в разных преломлениях не совпадают друг с другом. То есть, люди высказываются на одну и ту же тему в разные моменты времени не стопроцентно идентично тому, что говорилось раньше и тому, что говорилось после этого", — сказал Рябков.

Он также подчеркнул, что Москва не считает себя связанной какими-либо "сепаратными договоренностями", которые достигают США и "евротройка" по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по Ирану

Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Рябков рассказал о последствиях пересмотра ядерной сделки с Ираном
"Сейчас просто нет предмета для более углубленных оценок этого… Когда нам станет понятнее, что это за договоренности, в чем они состоят, тогда мы будем отдельно смотреть содержательную сторону и, что тоже очень важно, смотреть на нее сквозь призму резолюции СБ ООН 2231", — сказал Рябков.

Главное же заключается в том, что Москву беспокоят возможные последствия пересмотра СВПД для всей международной системы нераспространения ядерного оружия.

"Для нас здесь возникает целый ряд, мягко говоря, вопросов, а прямо говоря, — серьезных проблем и трудностей. Главная из них связана с тем, что СВПД, который для всего международного сообщества не просто служит хорошую службу как инструмент стабилизации обстановки и укрепления режима нераспространения, но еще и как пример возможности на сбалансированной компромиссной основе урегулировать самые сложные и запутанные проблемы. Теперь эта договоренность оказывается под вопросом, его судьба туманна", — сказал Рябков.

Реакция Ирана

В Иране в связи с новым этапом обсуждений СВПД вновь указали на то, что больше всего от выхода из сделки по иранскому атому пострадают США, так как мир утратит к ним доверие

"Если Америка выйдет из СПВД, то она и пострадает, ибо утратит доверие мира. Если с конкретным государством было заключено соглашение, а через какое-то время пришло новое правительство, то нелогично считать, что оно может торпедировать обязательства. Америка пострадает в первую очередь, так как мир не сможет полагаться на сотрудничество с властями этой страны", — заявил РИА Новости советник министра иностранных дел Ирана Хоссейн Шейх аль-Ислам.

Башня Азади на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
США больше всех пострадают от выхода из сделки по атому, заявили в Иране
Характерно, что слова иранского представителя об опасности утраты США доверия на международной арене перекликаются со словами президента Франции о том, что нельзя просто "избавиться от соглашения", под которым стоит подпись.

Секретарь высшего совета по нацбезопасности Ирана Али Шамхани предупредил, что страна в случае выхода США из ядерной сделки возобновит работу ранее остановленных атомных объектов. "Это (решение США – ред.) будет иметь значение для международной безопасности в целом", — отметил Шамхани.

Это же подтвердил и советник главы МИД Ирана, который повторил слова министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифа о том, что республика выйдет из сделки в случае выхода из нее США. "Но я не думаю, что США выйдут из этого соглашения", — отметил дипломат.

С этим прогнозом накануне были солидарны и нефтяные трейдеры. Так, цены на нефть перешли к снижению вечером во вторник после того, как Трамп и Макрон обсудили Иран и последний фактически объявил о сохранении СВПД, пока не будет достигнуто новое соглашение.

Очевидно, что теперь, после дипломатического трюка Франции, свое слово должен сказать Трамп, настроение которого в международных делах сродни колебанию цен на нефть.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена