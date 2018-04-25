ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, в последний день государственного визита в США, выступил в конгрессе, где разъяснил позицию страны по целому ряду важных международных проблем, включая ядерное соглашение с Ираном.

Выступление стало итогом дипломатических усилий Франции по сохранению соглашения, из которого давно грозится выйти президент США Дональд Трамп. Судя по бурным и продолжительным аплодисментам, Макрону удалось убедить большинство конгрессменов в том, что США негоже отказываться от своих обязательств и выходить из международных договоренностей, не имея ничего взамен.

О реакции самого Трампа на это выступление пока неизвестно, однако накануне по итогам переговоров с Макроном американский лидер не стал комментировать его идею о выработке нового соглашения с Ираном. Впрочем, в госдепартаменте уже пояснили, что цель США — остаться в ядерной сделке по Ирану, чтобы устранить ее недостатки.

Выступление в конгрессе

Значительную часть своего выступления в конгрессе президент Франции ожидаемо посвятил описанию давних и крепких исторических связей двух стран, которые берут начало с момента провозглашения независимости североамериканских колоний от Великобритании в XVIII веке. Разумеется, Макрон не стал углубляться в то, насколько решение французской монархии было связано с борьбой за права свободолюбивых американских колонистов, а насколько — с желанием насолить Британской империи.

После экскурса в историю французский лидер перешел к описанию общих для двух стран и всего "цивилизованного мира" ценностей, в первую очередь демократии. Наличие некоторых разногласий с США он объяснил "делами семейными".

Смысл вступительной части заключался в том, чтобы подготовить скептически настроенную в отношении Ирана аудиторию к мысли о том, что разрывать соглашение с ним не стоит. При этом Макрон заверил конгрессменов, что Франция решительно выступает против того, чтобы Тегеран когда-либо получил ядерное оружие. Кроме того, он призвал не повторять "ошибки прошлого в регионе" и уважать суверенитет других стран, включая Иран.

"Мы подписали его (соглашение — ред.) по инициативе США, мы подписали его вместе — США и Франция. Поэтому мы не можем просто сказать, что должны избавиться от него", — заявил Макрон, выступая в конгрессе США.

"Справедливо сказать, что это соглашение не снимает всех обеспокоенностей, в том числе важных. Это правда. Но мы не должны выходить из него, не имея чего-то существенного взамен. Это моя позиция", — добавил президент.

Макрон еще раз уточнил, что новое соглашение будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе. Исходя из этого новое соглашение, по словам президента, должно стать "полным и всеобъемлющим".

"Я думаю, что нам нужно прямо сейчас начинать работать над… новым всеобъемлющим соглашением и быть уверенными, что каким бы ни было решение США (по старому соглашению — ред.), мы не допустим отсутствия правил, не допустим конфликта держав на Ближнем Востоке, обострения отношений и потенциальной войны", — сказал Макрон.

Позиция США

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Американский лидер неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Свое решение о том, продлевать ли режим снятия санкций или нет, он обещал принять до 12 мая.

В среду на пресс-конференции в Женеве помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, комментируя последние инициативы Макрона, заявил, что США не собираются пересматривать ядерную сделку с Ираном, но рассчитывают выработать дополнительные соглашения к нему. "Мы просто ищем дополнительное соглашение, которое разработает серию дополнительных правил и ограничений", — сказал он.

По его словам, цель США — остаться в ядерной сделке по Ирану, чтобы устранить ее недостатки.

Форд пояснил, что США останутся в СВПД, но будут продолжать разрабатывать со своими партнерами пути по превращению временных мер, предусмотренных ядерной сделкой, в нечто более устойчивое.

Реакция ЕС и ООН

Представитель госдепа добавил, что устранение недостатков в ядерной сделке поможет добиться также устойчивого решения ядерной проблемы Корейского полуострова, чего не получилось сделать с действующим СВПД. Он отметил, что сделка с Ираном должна послать сигнал КНДР о том, что США ищут и работают над созданием хорошей, структурированной сделки, которая успешно и устойчиво отвечает на угрозы и которой они будут привержены.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в среду однозначно заявила, что соглашение с Ираном остается без изменений.

"Соглашение с Ираном по атому остается в силе и без изменений. Оно должно по-прежнему выполняться", — сказала она журналистам на полях международной конференции по Сирии в Брюсселе.

Сославшись на консультации с французской стороной, Могерини подчеркнула, что ЕС не намерен пересматривать подписанный в 2015 году документ.

"Речь не идет о пересмотре соглашения по иранскому атому, которое было подписано различными сторонами… Вопрос о проведении новых переговоров по соглашению не стоит… Президент Макрон подчеркнул в Вашингтоне, что вся Европа полностью поддерживает реализацию соглашения", — сказала она.

Таким образом, в Европе точно против новых переговоров по старому соглашению, но еще не определились по вопросу переговоров по новому соглашению, о котором говорил Макрон.

Со своей стороны в ООН также отметили важную роль заключенных в 2015 год договоренностей по ядерной программе Ирана для региональной безопасности.

"Генеральный секретарь неоднократно говорил, что считает Совместный всеобъемлющий план действий главным дипломатическим достижением, которое должно оставаться в силе. СВПД был также поддержан Советом Безопасности ООН в резолюции 2231", — сказал журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Реакция России

В Москве изначально были настроены против пересмотров итогов договоренностей с Ираном, которые стали результатом сложного консенсуса всех сторон. Кроме того, Россию, как одну из сторон соглашения, не могло порадовать и желание Трампа решать все вопросы с европейскими союзниками без участия РФ и Китая.

"Мы выступаем за сохранение СВПД в нынешнем виде, и мы считаем, что пока никакой альтернативы не существует, об этом неоднократно заявлялось на самых различных уровнях", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Москва не получала никаких приглашений участвовать в переговорах по гипотетическому новому соглашению с Ираном по ядерной программе.

"Мы никаких приглашений не получали. И невозможно комментировать то, чего по факту нет. Не менее существенным аспектом является то, что публичные комментарии, которые прозвучали из Вашингтона в разных своих аспектах, в разных преломлениях не совпадают друг с другом. То есть, люди высказываются на одну и ту же тему в разные моменты времени не стопроцентно идентично тому, что говорилось раньше и тому, что говорилось после этого", — сказал Рябков.

Он также подчеркнул, что Москва не считает себя связанной какими-либо "сепаратными договоренностями", которые достигают США и "евротройка" по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по Ирану

"Сейчас просто нет предмета для более углубленных оценок этого… Когда нам станет понятнее, что это за договоренности, в чем они состоят, тогда мы будем отдельно смотреть содержательную сторону и, что тоже очень важно, смотреть на нее сквозь призму резолюции СБ ООН 2231", — сказал Рябков.

Главное же заключается в том, что Москву беспокоят возможные последствия пересмотра СВПД для всей международной системы нераспространения ядерного оружия.

"Для нас здесь возникает целый ряд, мягко говоря, вопросов, а прямо говоря, — серьезных проблем и трудностей. Главная из них связана с тем, что СВПД, который для всего международного сообщества не просто служит хорошую службу как инструмент стабилизации обстановки и укрепления режима нераспространения, но еще и как пример возможности на сбалансированной компромиссной основе урегулировать самые сложные и запутанные проблемы. Теперь эта договоренность оказывается под вопросом, его судьба туманна", — сказал Рябков.

Реакция Ирана

В Иране в связи с новым этапом обсуждений СВПД вновь указали на то, что больше всего от выхода из сделки по иранскому атому пострадают США, так как мир утратит к ним доверие

"Если Америка выйдет из СПВД, то она и пострадает, ибо утратит доверие мира. Если с конкретным государством было заключено соглашение, а через какое-то время пришло новое правительство, то нелогично считать, что оно может торпедировать обязательства. Америка пострадает в первую очередь, так как мир не сможет полагаться на сотрудничество с властями этой страны", — заявил РИА Новости советник министра иностранных дел Ирана Хоссейн Шейх аль-Ислам.

Характерно, что слова иранского представителя об опасности утраты США доверия на международной арене перекликаются со словами президента Франции о том, что нельзя просто "избавиться от соглашения", под которым стоит подпись.

Секретарь высшего совета по нацбезопасности Ирана Али Шамхани предупредил, что страна в случае выхода США из ядерной сделки возобновит работу ранее остановленных атомных объектов. "Это (решение США – ред.) будет иметь значение для международной безопасности в целом", — отметил Шамхани.

Это же подтвердил и советник главы МИД Ирана, который повторил слова министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифа о том, что республика выйдет из сделки в случае выхода из нее США. "Но я не думаю, что США выйдут из этого соглашения", — отметил дипломат.

С этим прогнозом накануне были солидарны и нефтяные трейдеры. Так, цены на нефть перешли к снижению вечером во вторник после того, как Трамп и Макрон обсудили Иран и последний фактически объявил о сохранении СВПД, пока не будет достигнуто новое соглашение.

Очевидно, что теперь, после дипломатического трюка Франции, свое слово должен сказать Трамп, настроение которого в международных делах сродни колебанию цен на нефть.