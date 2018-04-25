Российские дипломаты встретились с лидерами протестов в Армении

ЕРЕВАН, 25 апр – РИА Новости. Представители посольства России в Ереване встретились с лидерами оппозиции Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном, сообщили в пресс-службе дипмиссии.
"В ходе беседы участники обменялись мнениями о текущей ситуации в Ереване и Армении", — говорится на странице представительства в Facebook.
Российская сторона призвала организаторов митингов к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами. Дипломаты подчеркнули, что сложившуюся ситуацию следует решать исключительно в рамках конституционного поля и в интересах всех граждан Армении.
"Была выражена надежда на скорейшее возвращение жизни страны в нормальное, спокойное русло", — говорится в сообщении.
Ранее Никол Пашинян заявил, что встречался с представителями Москвы, они заверили его, что Россия не будет вмешиваться в дела Армении.
Акции протеста
Уличные выступления против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались в середине апреля. Противники обвиняли его в неэффективном управлении, узурпации власти и ухудшении экономической ситуации в стране.
На прошлых выходных протесты достигли своего пика. Лидеров оппозиции — депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна — задержали, однако в понедельник под давлением общественности выпустили на свободу.
В тот же день Саргсян покинул пост, вслед за ним в отставку ушло правительство. Исполняющим обязанности главы кабмина назначили представителя Республиканской партии Карена Карапетяна.
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