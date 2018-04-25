Российские дипломаты встретились с лидерами протестов в Армении

Никол Пашинян обращается к сторонникам в Ереване. 23 апреля 2018

Никол Пашинян обращается к сторонникам в Ереване. 23 апреля 2018

ЕРЕВАН, 25 апр – РИА Новости. Представители посольства России в Ереване встретились с лидерами оппозиции Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном, сообщили в пресс-службе дипмиссии.

"В ходе беседы участники обменялись мнениями о текущей ситуации в Ереване и Армении", — говорится на странице представительства в Facebook.

Российская сторона призвала организаторов митингов к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами. Дипломаты подчеркнули, что сложившуюся ситуацию следует решать исключительно в рамках конституционного поля и в интересах всех граждан Армении.

"Была выражена надежда на скорейшее возвращение жизни страны в нормальное, спокойное русло", — говорится в сообщении.

Ранее Никол Пашинян заявил, что встречался с представителями Москвы, они заверили его, что Россия не будет вмешиваться в дела Армении.

Акции протеста

Уличные выступления против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались в середине апреля. Противники обвиняли его в неэффективном управлении, узурпации власти и ухудшении экономической ситуации в стране.

На прошлых выходных протесты достигли своего пика. Лидеров оппозиции — депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна — задержали, однако в понедельник под давлением общественности выпустили на свободу.

В тот же день Саргсян покинул пост, вслед за ним в отставку ушло правительство. Исполняющим обязанности главы кабмина назначили представителя Республиканской партии Карена Карапетяна.

Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>